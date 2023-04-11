21 марта 2023 года впервые в истории Казахстан доставил нефть в Азербайджан в обход России.

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных после нападения России на Украину, Казахстан и Азербайджан заявили о создании совместного предприятия по транспортировке нефти.

Такое заявление сделал вице-премьер Казахстана, министр торговли Серик Жумангарин, сообщает Казинформ.

"В прошлом году КазМунайГаз и SOCAR наконец-то подписали соглашение, с 2023 года мы планируем поставить 1,5 млн тонн нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. В марте уже начался процесс, два первых танкера отправлены – это 20 000 тонн, на апрель стоят 125 000 тонн", – отметил вице-премьер Казахстана.

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Азербайджан предлагает и другие маршруты для транспортировки нефти: трубопровод Баку-Супса (по неофициальным данным, речь идет о 5 млн тонн в 2023 году) и по железной дороге в порты Батуми и Поти.

"Обсуждался вопрос создания совместного предприятия, который был бы единственным оператором на этом транзитном маршруте, со сквозным тарифом, с дешевыми возможностями транзита, применением инновационных технологий", – сказал чиновник.

Казахстан и экспорт нефти

17 июня 2022 года Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался признавать "независимость" подконтрольных Кремлю "ЛДНР", назвав "республики" "квазигосударственными территориями".

Практически сразу после этого заявления Россия приостановила отгрузку казахстанской нефти из порта Новороссийска.

После этого Токаев сообщил, что Казахстан диверсифицирует поставки нефти посредством Транскаспийского маршрута. В июле 2022 года Токаев поручил национальной нефтегазовой компании наладить продажи нефти в обход России.

В августе 2022 года стало известно о том, что Казахстан будет поставлять нефть в обход России.

В декабре 2022 года Казахстан озвучил Путину свои планы на нефтепровод "Дружба". Казахстанская компания попросила российскую "Транснефть" о транзитных мощностях для отправки казахстанской нефти через Беларусь в Германию.

21 марта 2023 года впервые в истории Казахстан доставил нефть в Азербайджан в обход России. 6 900 тонн нефти было отправлено через порт Актау в порт Баку.

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