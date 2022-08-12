Ожидается, что первую партию нефти поставят уже в сентябре.

Казахстан будет продавать свою нефть в обход Российской Федерации. Уже с сентября часть казахской нефти пойдет через крупнейший нефтепровод Азербайджана

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что государственная нефтяная компания Казахстана "Казмунайгаз" ведет переговоры с подразделением государственной компании Азербайджана SOCAR о продаже 1,5 миллиона тонн нефти в год. Ожидается, что контракт должны подписать в конце августа, а транзит по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан начнется через месяц.

Кроме того, Казахстан уже в 2023 году может транспортировать еще 3,5 миллиона тонн нефти по другому азербайджанскому трубопроводу в грузинский черноморский порт Супса. Таким образом, общий объем составит более 100 тысяч баррелей в сутки, или 8% потоков КТК.

Правда, из-за нового маршрута Казахстану придется полагаться на флот небольших танкеров для перевозки нефти через Каспийское море в Баку из порта Актау, который имеет ограниченные мощности.

Как ранеем сообщал УНИАН, заявление Токаева о необходимости диверсификации поставок нефти прозвучало на фоне решения российского суда на 30 дней остановить работу "Каспийского трубопроводного консорциума".

На эту компанию приходится 80 процентов экспортируемой Казахстаном нефти, в том числе с месторождения Тенгиз. Поводом назвали экологические нарушения вроде неправильного оформления документации по плану ликвидации аварийных разливов нефти. По состоянию на 6 июля экспорт сырья продолжался, КТК обжалует решение в суде.

Проблемы в работе КТК стали возникать после того, как Токаев в рамках визита на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) заявил о невозможности признания так называемых "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики".

Вас также могут заинтересовать новости: