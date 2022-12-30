Казахстанская компания попросила российскую "Транснефть" о транзитных мощностях для отправки казахстанской нефти через Беларусь в Германию.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину казахстанский нефтепроводный оператор "КазТрансОйл" направил российской "Транснефти" запрос на транспортировку своей нефти по нефтепроводу "Дружба".

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании, это может стать первым шагом для поставок казахстанской нефти на немецкие НПЗ.

Так, казахстанская компания попросила российскую "Транснефть" о транзитных мощностях для отправки 1,2 млн тонн казахстанской нефти через Беларусь в направлении польского пункта приема Адамово-Застава для дальнейших поставок в Германию.

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В "Транснефти" отметили, что запрос требует одобрения Минэнерго страны-агрессора, но "технически возможно" доставить эти объемы.

Ситуация с нефтью в Германии:

Трубопроводные поставки освобождены от европейских санкций, однако Германия пообещала отказаться от российской нефти до конца 2022 года.

Германия ведет переговоры с Казахстаном о поставках нефти для замещения российских поставок. По данным немецкого министерства экономики, в условиях нынешних санкций разрешено использовать существующую трубопроводную сеть для казахстанской нефти.

Война в Украине и нефтепровод "Дружба":

Нефтепровод "Дружба" является крупнейшим в мире нефтепроводом и основным маршрутом, по которому сырая нефть попадает в Германию. Его общая протяженность составляет около 5200 км. Маршрут нефтепровода проходит от России к Беларуси, где разветвляется на две линии: северную (Беларусь, Польша и Германия) и южную (Украина, Чехия, Словакия и Венгрия).

15 ноября 2022 года нефтепровод "Дружба" был остановлен из-за падения напряжения. Из-за этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал заседание Совета безопасности страны.

Остановка прокачки через "Дружбу" произошла из-за повреждения объекта энергетической инфраструктуры после ракетных обстрелов Украины Россией.

Венгерская государственная энергетическая компания MOL подтвердила прекращение прокачки нефти через "Дружбу", в результате чего были прекращены поставки нефти в Венгрию, Чехию и Словакию.

16 ноября 2022 года поставки по нефтепроводу "Дружба" из России в Восточную Европу возобновились.

22 ноябоя стало известно о том, что Украина поднимет плату за транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".

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