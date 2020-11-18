По результатам 2019 года собственная добыча газа в Украине меньше плановых показателей на 18%.

Кабинет министров создал межведомственную рабочую группу по проведению анализа выполнения Концепции развития газодобывающей отрасли Украины с 2016 по 2020 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании правительства без обсуждения.

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В пояснительной записке к постановлению сказано, что концепция предусматривала наращивание собственной добычи газа к 2020 году до 27,6 млрд куб. м газа. В частности, госкомпания «Укргазвыдобування» должна была обеспечить добычу 20,1 млрд куб. м газа.

Но по результатам 2019 года собственная добыча газа в Украине меньше плановых показателей на 18%.

Согласно пояснительной записке, Кабмин считает, что анализ результатов реализации концепции позволит стимулировать ее выполнение.

Сокращение добычи газа

Добыча природного газа в Украине за 2019 год сократилась по сравнению с 2018 годом на 1% - до 20,66 млрд кубометров.

В частности, добыча газа крупнейшей газодобывающей компанией Украины «Укргазвыдобування» в прошлом году сократилась на 3,4% и составила 14,9 млрд куб. м.

В 2019 году Украина сократила потребление газа на 7% - до 26,4 млрд куб. м, по сравнению с потреблением за 2018 год.

Правительственной программой «20/20» предусматривалось наращивание добычи газа компанией «Укргазвыдобування» до 20 млрд куб. м к 2020 году. Этой цели планировалось достичь благодаря бурению новых скважин и проведению интенсификации добычи на действующих скважинах. Однако компания в ходе выполнения программы столкнулась с неполучением лицензий на новые месторождения, что существенно навредило выполнению плана.

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Автор: Анна Бредихина