Набсовету предложили прежние условия работы.

Кабинет министров на сегодняшнем заседании продлил полномочия действующего наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" еще на год.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал на своей странице в Facebook.

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"Сегодня во время заседания Кабинета Министров были переизбраны пять членов Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" сроком до одного года", – отметил он.

Премьер отметил, что правительство остается преданным дальнейшей реформе корпоративного управления по лучшим мировым стандартам, где четко определены не только права и обязанности, но и ответственность за работу.

Сегодня на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль предложил продолжить сотрудничество с действующим наблюдательным советом Национальной акционерной компании "Натфогаз Украины". Однако в дальнейшем будет проведен конкурс на должности членов набсовета и на должность главы правления.

В свою очередь, председатель наблюдательного совета "Нафтогаза" Клэр Споттисвуд заявила, что набсовет готов принять предложение правительства о продлении своих полномочий еще на год при условии сохранения прежних условий работы.

Кадровые перестановки в "Нафтогазе"

28 апреля Кабинет министров прекратил полномочия членов наблюдательного совета Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", а также председателя правления Андрея Коболева, и назначил вместо него на эту должность Юрия Витренко.

30 апреля члены наблюдательного совета НАК собрались на внеочередное заседание. Все члены совета "Нафтогаза", которые присутствовали на внеочередном заседании, подали письменные уведомления о досрочном прекращении своих полномочий.

5 мая члены правления "Нафтогаза Украины" призвали правительство урегулировать ситуацию с наблюдательным советом компании, подавшим в отставку.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что ротация в руководстве "Нафтогаза" состоялась согласно закондательству.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что членам наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" поступило предложение от правительства остаться на год. За это время будет проведен прозрачный и публичный отбор кандидатов в наблюдательный совет, а уже после этого - конкурс на нового главу компании.

12 мая 2021 года "Большая семерка" высказалась по поводу ситуации с "Нафтогазом".

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Автор: Анна Бредихина