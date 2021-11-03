Документ предусматривает перенос до 5 ноября 2022 года срока вступления в силу Технического регламента.

Кабинет министров отсрочил на год вступления в силу постановления, которое определяет требования к сжиженному газу в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение о внесении изменений в постановление №667 от 29 июля 2020 года правительство приняло на сегодняшнем заседании.

"Документ предусматривает перенос до 5 ноября 2022 года срока действия технического регламента относительно требований к сжиженного газа для автотранспорта, коммунально-бытового потребления и в промышленных целях", - сказал заместитель министра энергетики Юрий Власенко.

Как сообщал УНИАН, в июле 2020 года Кабинет министров утвердил технический регламент относительно требований к сжиженному газу для автомобильного транспорта, коммунально-бытового потребления и промышленных целей.

Постановление должно было вступить в силу 5 ноября 2021 года и определить четкие стандарты качества сжиженного газа, который используется в Украине.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Автор: Анна Бредихина