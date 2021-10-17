Китай обеспокоен топливной безопасностью страны, что связано с ростом цен на газ и дефицитом электроэнергии, и хочет заключить долгосрочные контракты с США.

Крупные китайские энергетические компании ведут переговоры с американскими экспортерами по обеспечению долгосрочных поставок сжиженного природного газа (СПГ).

Это связано с ростом цен на газ и дефицитом электроэнергии, что усиливает беспокойство по поводу топливной безопасности страны, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

По данным издания, по меньшей мере пять китайских компаний, в том числе крупная государственная компания Sinopec и Китайская национальная оффшорная нефтяная компания (CNOOC), а также дистрибьюторы энергии, поддерживаемые местными правительствами, такие как Zhejiang Energy, ведут переговоры с американскими экспортерами, преимущественно Cheniere Energy и Venture Global.

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Эти переговоры могут привести к заключению сделок на десятки миллиардов долларов, которые ознаменуют резкий рост импорта СПГ из США в Китай в ближайшие годы.

В разгар китайско-американской торговой войны в 2019 году торговля газом временно прекращалась. Строительство объектов для экспорта СПГ может длиться годами, и в Северной Америке есть несколько проектов, которые, как ожидается, не смогут начать экспорт раньше середины этого десятилетия.

По данным Reuters, переговоры с американскими поставщиками начались в начале этого года, но ускорились в последние месяцы на фоне одного из крупнейших за последние десятилетия дефицитов топлива для отопления. Цены на природный газ в Азии в этом году подскочили более чем в пять раз, что вызвало опасения относительно нехватки электроэнергии зимой.

"Компании столкнулись с дефицитом предложения (зимой) и ростом цен. Переговоры действительно оживились с августа", - сказал Reuters один источник из Пекина.

"Почувствовав недавнюю значительную нестабильность рынка, некоторые покупатели пожалели, что не подписали достаточно долгосрочных контрактов", - добавил другой источник из Пекина.

Источники Reuters ожидают, что о подписании новых соглашений будет объявлено в ближайшие месяцы. Частная компания ENN Natural Gas, возглавляемая бывшим главой крупнейшего покупателя Китая, CNOOC, объявила о 13-летней сделке с Cheniere в понедельник. Это была первая крупная сделка между США и Китаем по СПГ с 2018 года.

Новые закупки также укрепят позиции Китая как крупнейшего покупателя СПГ в мире, который в этом году перейдет от Японии.

"Мы ожидаем, что до конца года будет подписано больше соглашений. Это обусловлено, прежде всего, мировым кризисом в сфере энергетики и ценами, которые мы сейчас наблюдаем ... Поставки из США сейчас выглядят привлекательными", - сказал Reuters еще один источник из Пекина.

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Автор: Александр Топчий