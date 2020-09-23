Документ опубликован на официальном веб-сайте Президента.

Решение вопроса беспрецедентной задолженности перед производителями электрической энергии, в частности перед ГП «НАЭК «Энергоатом», – одна из безотлагательных мер для стабилизации ситуации в энергетической сфере, убежден Президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом идет речь в Указе главы государства «О безотлагательных мерах для стабилизации ситуации в энергетической сфере и дальнейшего развития ядерной энергетики» от 22 сентября 2020 года. Документ опубликован на официальном веб-сайте Президента.

Читайте такжеЭнергоатом обсудил с корейской КНNP перспективы строительства новых энергоблоков

Зеленский поручил Кабинету министров предпринять исчерпывающие меры для погашения задолженности за электроэнергию, произведенную и поставленную в рамках ВСО, то есть специальных обязательств для обеспечения общенациональных интересов. Кроме того, правительство должно сделать все возможное, чтобы в дальнейшем не допустить такой задолженности перед энергогенерирующими компаниями, в том числе перед НАЭК «Энергоатом», отмечается в Указе Президента.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН