Складские помещения заполнены на 96%, что является вторым по величине показателем с 2019 года.

Европа вступит в зимний отопительный сезон с рекордными запасами газа в хранилищах, защитив регион от угрозы его дефицита и повторения прошлогодних высоких цен.

Как сообщает Reuters со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE), запасы газа в Европейском Союзе и Великобритании на 30 сентября составили 1096 тераватт-часов (ТВтч). Запасы на +172 ТВтч (+19% или +1,59 стандартного отклонения) выше среднего сезонного показателя за предыдущие десять лет на дату окончания основного летнего сезона пополнения запасов.

Складские помещения заполнены на 96%, что является вторым по величине показателем за всю историю после 2019 года, по сравнению со средним сезонным показателем за десять лет, составляющим 87%.

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Высокий уровень стартовых запасов в сочетании с новыми терминалами для импорта СПГ и некоторым дополнительным запасом газа, хранящимся в Украине, должен обеспечить стабильные запасы независимо от погоды зимой 2023/24 года.

За последнее десятилетие самый большой за всю историю зимний спад составил -782 ТВтч при среднем значении всего лишь -588 ТВтч, поэтому регион сможет пережить зиму, не опасаясь дефицита электроэнергии.

Обильные запасы газа в начале зимы 2023/24 года в основном являются результатом рекордных объемов добычи газа в конце зимы 2022/23 года. Из-за более высоких, чем обычно, температур в сочетании с резким сокращением промышленного потребления и высокими ценами, призванными ограничить использование газа энергетическими и другими производителями, запасы газа в регионе оказались чрезвычайно высокими.

Война в Украине и подготовка к зиме в ЕС

В декабре 2022 года в ЕС договорились о предельной цене на газ.

В апреле 2023 года впервые за 10 лет запасы газа в хранилищах ЕС достигли рекордного уровня. К началу апреля хранилища блока были заполнены на уровне 55,7%, что является самым высоким уровнем по меньшей мере с 2011 года. Этот уровень примерно на 20 процентных пунктов превымио средний показатель за предыдущие пять лет.

В августе 2023 года сообщалось о том, что в Украине зимой будет избыток запасов газа. Как зявил заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев, этом отопительном сезоне Украина рассчитывает только на собственную добычу газа и его будет достаточно.

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