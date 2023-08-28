В этом отопительном сезоне Украина рассчитывает только на собственную добычу газа и его будет достаточно.

В украинских хранилищах газа уже накоплено 14 миллиардов кубометров газа из запланированных 14,7 млрд. До начала отопительного сезона эта цель даже будет перевыполнена, заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев в эфире информационного телемарафона.

Так, по словам главы энергетической компании, в этом отопительном сезоне Украина рассчитывает только на собственную добычу газа и его будет достаточно, чтобы пройти предстоящую зиму.

"Уже фактически достигли цифры 14 млрд куб. м. Запланированная цель в объеме 14,7 млрд кубометров будет выполнена и даже перевыполнена", - заявил Алексей Чернышов.

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Как ответил Чернышев, по расчетам запланированный объем газа в 14,7 млрд кубометров предусматривает даже возможность дополнительных поставок голубого топлива электростанциям для выработки электроэнергии.

Запасы газа в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, общая возможная емкость украинских подземных хранилищ газа составляет 31 млрд кубометров. Уже сейчас иностранные компании активно пользуются украинскими хранилищами, закачивая туда свой газ, из-за привлекательности тарифов на хранение.

К предстоящему отопительному сезону запланировано накопить 14,7 млрд кубометров природного газа. Сейчас уже имеем 14 млрд, что означает, что мы накопили 95% от запланированных запасов голубого топлива.

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