К началу апреля хранилища блока были заполнены на уровне 55,7%, что является самым высоким уровнем по меньшей мере с 2011 года.

После мягкой зимы в газовых хранилищах в ЕС хранятся рекордные за более чем 10 лет объемы газа, что укрепляет надежды на то, что блок сможет минимизировать импорт из России.

Об этом сообщает Financial Times.

По данным отраслевой организации Gas Infrastructure Europe, к началу апреля хранилища блока были заполнены на уровне 55,7%, что является самым высоким уровнем по меньшей мере с 2011 года.

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Этот уровень также примерно на 20 процентных пунктов превышает средний показатель за предыдущие пять лет, а за последние две недели он еще больше вырос до 56,5%.

"Газовые хранилища ЕС заполнены более чем наполовину, а это значит, что мы завершили этот отопительный сезон в комфортном положени", - отметила комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон, подчеркнув, что блок теперь имеет больше возможностей для сокращения импорта российского сжиженного природного газа.

По ее мнению, увеличение доли возобновляемой энергетики и диверсификация источников позволят некоторым государствам-членам полностью отказаться от российского сжиженного газа.

Война в Украине и ситуация с газом

В декабре 2022 года министры энергетики стран Европейского Союза договорились об установлении предельной цены на газ.

По состоянию на декабрь 2022 года Европа смогла уменьшить свою зависимость от российского газа.

Россия угрожала прекращением поставок газа в ЕС в случае введения "ценового потолка".

6 января 2023 года вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что Путин проиграл в своем газовом шантаже Европы. Берлин смог заменить прекращенные российские поставки газа, нефти и угля через другие каналы.

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