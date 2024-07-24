В некоторых регионах 24 июля частично отменили отключения электроэнергии.

По состоянию на 24 июля после планового ремонта, который завершили раньше срока, к энергосистеме подключен один из атомных блоков. Это существенно повлияет на стабильность энергосистемы и уменьшит существующий дефицит электроэнергии. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Минэнерго.

В ведомстве отметили, что в западных и частично южных регионах ограничения электроснабжения запланированы на период с 18:00 до 24:00. Во всех остальных регионах ограничения действуют с 0:00 до 24:00. Об изменениях в графиках можно узнать на официальных ресурсах облэнерго в регионах.

В Укрэнерго уточнили, что с 09:30 до 16:00 отменены отключения в Киеве и Киевской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Полтавской (частично), Винницкой, Хмельницкой областях.

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С 8:20 до 18:00 отключения отменены во Львовской, Ровенской, Волынской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Тернопольской Черновицкой, Херсонской, Николаевской, Одесской областях.

Импорт планируется в течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы. Экспорт не происходит и не предвидится.

Ситуация в энергосистеме

17 июля "Энергоатом" сообщал, что подключил очередной энергоблок-тысячник к энергосети после планового ремонта. На объекте проводили перегрузку ядерного топлива и плановый ремонт оборудования.

Министр энергетики Герман Галущенко 19 июля заявил, что ситуация в энергосистеме Украины улучшится уже в ближайшее время. Это связано с особенностями ремонтной кампании на объектах генерации.

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