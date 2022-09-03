Решение было принято после того, как "Газпром" заявил о том, что не будет перезапускать газопровод Nord Stream.

На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину российский "Газпром" заявил о том, что увеличит поставки газа в Европу через Украину.

Об этом сообщает Reuters.

Также данную информацию подтверждает Politico. Как пишет издание, решение было принято после того, как "Газпром" заявил о том, что не будет перезапускать газопровод Nord Stream в Германию после трехдневного перерыва на техническое обслуживание.

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Потоки на входе в Суджу были немного выше по сравнению с пятничными 41,3 млн кубометров, но это не компенсирует дефицит газа, который, как ожидалось, должен был поступать из "Северного потока-1", сообщает агентство.

Остановка "Северного потока":

31 августа 2022 года "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку".

"Газпром" заявил, что на частях трубопроводного компрессора были обнаружены утечки масла, и что оборудование пришлось отключить до устранения утечки.

Но Siemens Energy, которая обычно обслуживает турбины Nord Stream 1, заявила, что такая утечка нефти не должна останавливать работу трубопровода, согласно сообщениям.

"Такие утечки обычно не влияют на работу турбины и могут быть устранены на месте. Это обычная процедура в рамках ремонтных работ", — сообщили в Siemens Energy.

Вечером 2 сентября российская газовая компания "Газпром" объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток" на неопределенный срок.

3 сентября Белый дом отреагировал на полную остановку "Северного потока".

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