Ситуация выглядит особенно плохой для тепловых электростанций, которые являются одним из основных элементов энергетического баланса Украины.

В результате энергетического террора генерирующая мощность Украины уменьшилась вдвое, из-за чего зимой украинские электростанции смогут выработать лишь треть от довоенных объемов электроэнергии.

Об этом говорится в материале американского издания The New York Times.

"Станции произведут 4,5 гигаватт электроэнергии этой зимой, что составляет треть довоенного производства страны, согласно данным ООН", – говорится в статье.

Видео дня

Издание отмечает, что ситуация выглядит особенно плохой для тепловых электростанций, которые являются одним из основных элементов энергетического баланса Украины.

В материале подчеркнули, что в целом генерирующая мощность Украины уменьшилась в два раза по сравнению с довоенным уровнем.

"Правда, Украина значительно увеличила возможности сбивать российские ракеты и беспилотники до того, как они приблизятся к энергосети. Теперь она имеет мощные системы противовоздушной обороны, а украинские чиновники говорят, что вокруг критически важных энергетических объектов возведены укрепления", – добавили в The New York Times.

Напомним, 22 ноября 2023 года "Укрэнерго" впервые за длительное время зафиксировала дефицит в энергосистеме.