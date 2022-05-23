Возобновление транспортировки газа невозможно из-за активных боевых действий.

Из-за обстрелов российских захватчиков поврежден магистральный газопровод и остановлено газоснабжение Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает пресс-служба "Оператора ГТС Украины".

23 мая 2022 года в результате обстрелов поврежден магистральный газопровод, который транспортировал газ в населенные пункты Донецкой и Луганской областей. С 14: 00 подача природного газа к этому участку ГТС прекращена – говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас поврежденный участок газопровода локализован, но выполнение восстановительных работ и возобновление транспортировки газа невозможно из-за активных боевых действий.

Альтернативные варианты транспортировки газа в регионы отсутствуют из-за несанкционированного вмешательства в работу ГТС на территории, оккупированной российскими войсками.

Сейчас, чтобы обезопасить себя, потребителям Донецкой и Луганской областей необходимо руководствоваться рекомендациями региональных операторов распределительных сетей – сообщили в компании.

Сотрудники "Оператора ГТС Украины" остаются на территории регионов и находятся на постоянном контакте с военными и представителями военно-гражданских администраций, чтобы при первой возможности начать восстановление поврежденной газотранспортной инфраструктуры.

Как сообщал УНИАН, 10 мая российские оккупанты перебили магистральный газопровод в Северодонецке, поэтому для предотвращения более серьезной аварии газораспределительные станции перекрыты.

Компания "Оператор ГТС Украины" с 11 мая была вынуждена приостановить дальнейшую транспортировку газа через ГИС "Сохрановка" и пограничную компрессорную станцию (КС) "Новопсков", что на оккупированной территории. "Новопсков" является первой из компрессорных станций украинской ГТС на Луганщине, через которую осуществляется транзит почти трети газа из РФ в Европу.

Причина приостановки транспортировки – вмешательство оккупантов в работу станции и невозможность контроля за ней со стороны компании.

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