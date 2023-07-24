Без света остались 124 тысячи потребителей в Одесской области. Сейчас все запитаны.

По состоянию на 24 июля из-за аварии на подстанции оператора системы передачи без света остались 124 тысячи потребителей в Одесской области.

Об этом сообщило Министерство энергетики, отметив, что без питания оставалась Одесская ТЭЦ. Без света одновременно временно остались 124 тысячи потребителей. Сейчас все запитаны.

"Из-за ряда технологических нарушений, в частности короткого замыкания, на оборудовании оператора системы передачи в Одесской области была обесточена подстанция 330 кв. Из-за чего без питания осталась Одесская ТЭЦ, без света одновременно временно остались 124 тысячи потребителей. Сейчас все запитаны. Причины аварийной ситуации выясняются", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что вражеский террор прифронтовых и приграничных с РФ областей продолжается. В Донецкой области из-за обстрелов обесточивались 18 населенных пунктов. Также остаются без света часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности. Всего за сутки энергетики вернули свет более 150 тысячам абонентов. Большинство из них-это абоненты в Одесской и Донецкой областях.

Что происходит в энергосистеме

С 10 октября 2022 года Россия сознательно уничтожала энергосистему Украины, регулярно нанося ракетные удары по энергетической инфраструктуре. С октября 2022 года по июль 2023 года оккупанты 271 попали в энергетические объекты Украины.

Мощность энергосистемы Украины уменьшилась на 68%. Эксперты прогнозируют, что следующая зима будет страшнее прошлогодней. Сообщалось, что в течение осени и зимы может наблюдаться локальная нехватка энергии.

19 июля 2023 года сразу два органа власти рассказали, что будет с энергосистемой в ближайшее время.

По состоянию на 20 июля 2023 года Украина вошла в пик потребления электроэнергии.

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