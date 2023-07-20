"Укрэнерго" не планирует проводить массовые отключения потребителей, однако директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что Украина уже достигла пика потребления.

Если потребление электроэнергии в Украине будет расти, скорее всего, не удастся избежать отключений света, которые будут необходимы для балансировки энергосистесмы.

Об этом заявила пресс-секретарь НЭК "Укрэнерго" Мария Цатурян, отметив, что "Укрэнерго" не планирует проводить массовые отключения потребителей, но нужно учитывать, что на оборудование, которое в работе, нагрузка значительно больше в пиковые часы, и оно может выходить из строя, сообщает Telegraf.

"Мы не прогнозируем отключений потребителей, но это не означает, что можно потреблять сколько угодно. Энергосистема в процессе восстановления, основного работающего оборудования значительно меньше, чем обычно, потому что много разбито. На оборудование, которое в работе, нагрузка значительно больше в пиковые часы, и оно может выходить из строя. Чтобы этого избежать, нужно снижать потребление", - говорит Цатурян.

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Однако директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что Украина уже достигла пика потребления и вероятность отключений света достатчно высокая.

"Я не думаю, что энергопотребление будет увеличиваться в ближайшие недели, мы уже достигли летнего пика. Но вероятность отключений существует, потому что система работает в аварийном режиме. По сравнению с другими странами Европы вероятность аварийных отключений выше. С моей точки зрения она может превышать 30%", - отметил эксперт.

Война Украине и ситуация с энергосистемой

С 10 октября 2022 года Россия сознательно уничтожала энергосистему Украины, регулярно нанося ракетные удары по энергетической инфраструктуре. С октября 2022 года по июль 2023 года оккупанты 271 попали в энергетические объекты Украины.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, в Украине нет ни одной ТЭС или ГЭС, которая бы зимой не подверглась вражеским атакам.

Мощность энергосистемы Украины уменьшилась на 68%. Мощности ядерной генерации - на 44%. Мощность гидроэлектростанций - на 29%. 42 из 94 наиболее важных высоковольтных трансформаторов были повреждены или уничтожены.

Сейчас энергетические эксперты прогнозируют, что следующая зима будет страшнее прошлой.

19 июля 2023 года сразу два органа власти рассказали, что будет с энергосистемой в ближайшее время. Сообщалось, что в течение осени и зимы может наблюдаться локальная нехватка энергии.

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