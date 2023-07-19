В течение осени и зимы может наблюдаться локальная нехватка энергии.

В Национальном банке ожидают, что ситуация в энергетической системе в следующем отопительном сезоне будет лучше прошлогодней.

Как отметил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в интервью "Укринформу", в апрельском макропрогнозе регулятора предполагалось наличие незначительных дефицитов локального характера, связанных с плановыми ремонтами на блоках атомной генерации и с возможными пиковыми нагрузками на энергетический сектор. Из-за подрыва Каховской ГЭС риски возросли, что, в частности, создает дополнительные проблемы для других ГЭС, расположенных выше по Днепру.

Однако, по его словам, сейчас украинская энергетическая система работает без особых перебоев.

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"Возможно в течение осени-зимы будем наблюдать локальную нехватку энергии, но мы сохраняем оптимизм в том, что холодный сезон пройдем намного лучше прошлогоднего. Это будет происходить как за счет устойчивости нашей энергетической системы, так и за счет международной поддержки и устойчивости ВСУ. И опыт января-февраля этого года на самом деле добавляет уверенности", - сказал Николайчук.

При этом, министр энергетики Герман Галущенко ожидает, что ракетные атаки россиян на украинскую энергосистему продолжатся и следующей зимой.

"Ожидаем, что вражеские атаки продолжатся и следующей зимой, поэтому поддержка партнеров, которая поможет обеспечить максимальную устойчивость системы, является чрезвычайно важной", - отметил министр. По его словам, сейчас продолжается самая масштабная за всю историю Украины ремонтная кампания на энергообъектах. За счет этого планируется добавить в энергосистему 1,7 ГВт к следующей зиме.

Энергосистема Украины

10 октября 2022 года Россия впервые ударила по энергосистеме Украины, и в течение нескольких месяцев агрессор постоянно обстреливал энергетические объекты. Были введены графики плановых, аварийных и экстренных отключений электроэнергии.

Мощность энергосистемы Украины уменьшилась на 68%. Мощности ядерной генерации-на 44%. Мощность гидроэлектростанций уменьшилась на 29%. 42 из 94 наиболее важных высоковольтных трансформаторов были повреждены или уничтожены.

Сейчас энергетические эксперты прогнозируют, что следующая зима будет страшнее прошлой: в течение года оккупанты 271 попали в энергетические объекты Украины, чем нанесли колоссальный ущерб энергосистеме страны, поэтому восстановить все необходимые мощности до начала отопительного сезона невозможно.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, в Украине нет ни одной ТЭС или ГЭС, которая бы зимой не подверглась вражеским атакам.

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