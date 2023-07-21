Первый аукцион по распределению пропускной способности стартует сегодня.

"Укрэнерго" возобновляет возможность экспорта электроэнергии в Словакию - первый аукцион по доступу к экспорту стартует сегодня с 200 МВт доступной мощности.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго" в Facebook. "Первый аукцион по распределению пропускной способности межгосударственных линий на экспортном направлении Украина-Словакия стартует сегодня, 21 июля 2023 года. На аукционе будет предложено участникам 200 МВт с датой поставки 23 июля с 9:00 до 14:00", - говорится в сообщении.

В копании отмечают, что "Укрэнерго" и словацкий оператор системы передачи SEPS подписали соглашение, определяющее порядок проведения и распределения средств от аукционов по доступу к межгосударственным интерконнекторам между операторами двух энергосистем. Учитывая войну и постоянные риски от обстрелов, доступ к межгосударственным пересечениям распределяется только на краткосрочный период на суточных аукционах.

Видео дня

"Итак, после внесения необходимых изменений в законодательство и согласования регулятором - НКРЭКУ - Украина имеет возможность начать экспорт электроэнергии в Словакию", - уточняют в пресс-службе.

Украинская электроэнергия будет экспортироваться только в часы суток, когда в энергосистеме есть избыток выработанной электроэнергии.

"Например, экспорт возможен в утренние и дневные часы, когда производство солнечных электростанций больше всего. В вечерние часы, когда солнечные электростанции не работают, а в энергосистеме ограничена возможность электростанций покрывать высокий уровень потребления электричества остается необходимость импорта", - добавили в "Укрэнерго".

Экспорт электроэнергии во время войны

Разрешенная ENTSO-E максимальная пропускная способность для экспорта электроэнергии в Европу для Украины и Молдовы сейчас составляет 400 МВт, для импорта - 1200 МВт.

С октября прошлого года энергосистема Украины получала значительные повреждения в результате российских обстрелов. Это привело к значительному дефициту в энергосистеме и применению стабилизационных отключений.

Соответственно Украина прекратила экспорт электроэнергии в европейские страны. Однако с февраля в Украине дефицит электроэнергии отсутствует, поэтому было принято решение о возобновлении экспорта электроэнергии.

С 12 апреля Украина начала экспортировать электроэнергию в Молдову и Польшу.

С 17 апреля Украина начала экспорт электричества в Словакию, однако 21 апреля он остановился из-за отсутствия с украинской стороны утвержденного Порядка проведения совместных аукционов на распределение межгосударственного сечения при операциях по экспорту и импорту электричества.

12 июля 2023 года Украина впервые получила электроэнергию из Польши по восстановленной линии. Таким образом, энергосистема получила дополнительные 800 мегаватт мощности.

Вас также могут заинтересовать новости: