Сейчас анонсированные взносы партнеров в Фонд поддержки энергетики превысили 1 млрд евро.

Исландия перечислила в Фонд поддержки энергетики Украины более 2 миллионов евро, из-за чего общий вклад страны в Фонд вырос до более 5,6 миллиона евро.

Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики, до этого в течение 2023-2024 годов Исландия осуществила четыре транша взносов в Фонд поддержки энергетики Украины. За эти средства закупалось необходимое оборудование для предприятий топливно-энергетического сектора Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Отмечается, что Фонд поддержки энергетики Украины был создан в апреле 2022 года. Сейчас анонсированные взносы партнеров в Фонд превысили 1 млрд евро. Среди доноров Фонда - государственный и частный сектор из более 30 стран, в частности стран-членов ЕС, Великобритании и США, международные и региональные организации.

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В Минэнерго добавили, что за время своего функционирования Фонд стал эффективным инструментом оказания международной помощи в энергетической сфере, благодаря которому украинские энергетики могут восстанавливать энергообъекты после российских атак, осуществлять ремонты и устанавливать новые мощности.

Состояние энергосистемы Украины - последние новости

28 февраля в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях были введены экстренные отключения электроэнергии. Позже, через несколько часов, в ДТЭК сообщили, что в столице, Киевской и Днепропетровской областях экстренные отключения света были отменены.

7 марта россияне атаковали Украину ракетами "Калибр" из акватории Черного моря, а также подняли в воздух бомбардировщики. В частности тогда под ударами были объекты энергетической и гражданской инфраструктуры.

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