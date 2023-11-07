Грантовые взносы в Фонд сделали государственные и частные доноры из Германии, Великобритании, Швеции, Австрии, Исландии, Испании, Дании, Нидерландов, Венгрии, а также Еврокомиссия и Региональная ассоциация органов регулирования энергетики (ERRA).

Объем обязательств доноров по грантовым взносам в Фонд поддержки энергетики Украины достиг более 322 миллионов евро.

Как сообщает Министерство энергетики, на счет Фонда фактически перевели 192 миллиона евро от 15 доноров государственного и частного секторов из разных стран. Оставшаяся сумма - анонсированные взносы, которые ожидаются на счету Фонда в ближайшее время.

Грантовые взносы в Фонд сделали государственные и частные доноры из Германии, Великобритании, Швеции, Австрии, Исландии, Испании, Дании, Нидерландов, Венгрии, а также Еврокомиссия и Региональная ассоциация органов регулирования энергетики (ERRA).

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"С начала полномасштабной войны враг делал все возможное, чтобы повредить или уничтожить нашу энергосистему... Фонд поддержки энергетики Украины стал эффективным инструментом для привлечения грантовых средств от партнеров для закупки оборудования", - заявил глава Минэнерго Герман Галущенко.

Он напомнил, что при министерстве функционирует рабочая группа по вопросам организации гуманитарной помощи в энергетической отрасли, которая работает над обработкой запросов на необходимое энергетическое оборудование и топливо от компаний топливно-энергетического комплекса.

Рабочая группа уже одобрила запросы на закупку оборудования и топлива на сумму в более 310 миллионов евро, добавили в Минэнерго.

За период с января до начала октября 2023 года в рамках работы Фонда заключили более 200 соглашений на закупку энергетического оборудования.

Энергосистема Украины во время войны

В январе 2023 год в "Укрэнерго" пролили свет на ситуацию в энергетике Украины.

В сентябре 2023 года в "Укрэнерго" рассказали, как защитили энергообъекты от обстрелов. Известно, что энергообъекты Украины имеют пассивный и активный виды защиты.

6 ноября 2023 года сообщалось о начале энергетического террора. Из-за обстрелов были зафиксированы обесточивания в семи областях.

В ГУР раскрыли планы РФ об ударах по энергетике.

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