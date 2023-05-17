Энергетики стабилизируют ситуацию в энергосистеме за счет увеличения генерации на ТЭС и интенсификации импорта в пиковые часы потребления, сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

"Наша страна входит в режим динамичных экспортно-импортных перетоков со странами ЕС. Это обычная практика для европейского континента, когда ночью или даже в отдельные часы в течение суток страна экспортирует избыточную электроэнергию, а днем импортирует", - сообщил топ-менеджер ДТЭК на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что успешная интеграция Украины в ENTSO-E дала нашей системе дополнительной гибкости.

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"Мы сохраним экспорт в профицитные часы и увеличим импорт в часы пикового потребления. Это позволит избежать ограничений на период ремонтных кампаний на объектах генерации", - отметил Сахарук.

По его словам, сейчас в плановые ремонты выведены часть атомных блоков.

"Идет активная работа на ТЭЦ и ТЭС в рамках подготовки к следующему осенне-зимнему периоду. Все работы происходят по графику, который позволит подготовить оборудование к повышенным нагрузкам в отопительный сезон", - подытожил Дмитрий Сахарук.