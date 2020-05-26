Венгерское направление стало основным маршрутом поставок газа в Украину

В последние недели импорт газа в Украину стабилизировался на уровне около 44 млн куб. м в сутки.

После запуска объединённой точки и виртуального реверса из Венгрии, это направление стало основным маршрутом поставки природного газа в Украину с долей практически в 50% от общего объема импорта, сообщил в Facebook глава госкомпании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

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Он отметил, что Словакия по объему поставок опустилась на второе место - 34%.

По его словам словацкая компания Eustream все еще не предложила рынку новую услугу по транзиту газа в Украину из ЕС, хотя собиралась сделать это ещё в начале мая.

Также он сообщил, что Польша значительно подросла - до 16%, причём виртуальным реверсом импортируется больше половины от общего объёма.

«Уверен, что после запуска виртуальной точки на границе Польша-Украина, это направление станет еще более интересным, но все зависит от того, какой будет установлен тариф с польской стороны. Наличие альтернативных маршрутов поставки газа в Украину и свободный импорт газа в страну гарантирует справедливое ценообразование для потребителей Украины. Как результат, вслед за снижением цены на газ в ЕС цена на газ в Украине снизилась уже до 1860 грн за тыс. куб. м», - отметил он.

Макогон также сообщил, что в последние недели импорт газа в Украину стабилизировался на уровне около 44 млн куб. м в сутки.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2019 году увеличила импорт природного газа на 34,4%, или на 3,65 млрд куб. м, - до 14,25 млрд куб. м.

В 2018 году, по сравнению с 2017 годом, Украина сократила импорт природного газа на 24,6% - до 10,59 млрд куб. м.

Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки природного газа у российского «Газпрома».

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