Самые большие объемы голубого топлива были импортированы из Словакии.

Украина в январе-августе 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличила импорт природного газа на 30% - до 12,5 миллиарда кубометров.

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Об этом говорится в сообщении "Оператора ГТС Украины".

Отмечается, что 65% этих объемов трейдеры завели в Украину для хранения и дальнейшего транзита, и только оставшаяся часть - пошла на украинский рынок.

Где Украина закупала газ

По информации оператора, всего за 8 месяцев 2020 года импорт из Словакии составил 8 миллиардов кубометров (+35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), из Венгрии – 3,2 миллиарда кубометров (+20%), из Польши – 1,3 миллиарда кубометров (+34%).

Указанные объемы импорта включают виртуальный реверс: из Венгрии – 2,3 миллиарда кубометров, Словакии – 1,6 миллиарда кубометров, Польши – 0,8 миллиарда кубометров.

Сколько Украина купила газа в августе

В августе 2020 года в Украину было импортировано 3,4 миллиарда кубометров природного газа, что на 67% больше импортных объемов августа 2019 года.

Отмечается, что импорт газа в указанный период осуществлялся исключительно из Европы, Украина не импортирует газ из Российской Федерации с ноября 2015 года.

Что этому предшествовало

Украина в 2019 году увеличила импорт природного газа на 34,4%, или на 3,65 миллиарда кубометров, - до 14,25 миллиарда кубометров.

В 2018 году, по сравнению с 2017 годом, Украина сократила импорт природного газа на 24,6% - до 10,59 миллиарда кубометров.

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Автор: Игорь Орел