Новый газовый контракт с РФ: Коболев рассказал о "козырях" Украины

Глава "Нафтогаза" также отметил поддержку США.

Руководитель НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев после подписания пятилетнего контракта о транзите голубого топлива с российским "Газпромом" отметил, что в этот раз Украина подошла к переговорам как никогда с "сильной позицией".

Об этом он написал 31 декабря на своей странице в Facebook.

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Коболев отметил, что "этот компромисс" (прим. соглашение) - результат слаженной работы большой команды - от президента и Правительства Украины до рядовых сотрудников "Нафтогаза".

"Я благодарен всем международным партнерам, кто поддержал Украину и защищал ее интересы в течение сложных переговоров. В частности, Соединенным Штатам Америки за действенную и очень своевременную поддержку подлинной энергетической безопасности Европы", - сказал он.

По словам главы "Нафтогаза", это были первые переговоры с Газпромом и РФ, на которых украинская сторона действительно имела очень сильную позицию.

"Рекордные запасы газа, завершен анбандлінг, подготовлена и протестирована для длительной работы ГТС в реверсе, своевременные санкции против Северного потока-2, новый стокгольмский арбитраж – это были козыри в нашей колоде, которые мы упорно собирали последние годы. Именно благодаря эффективной подготовительной работе сегодня удалось избежать очередного газового кризиса", - пояснил Коболев.

Напомним, о подписании контракта 30 декабря сообщили обе стороны. Согласно документу, минимальные гарантированные объемы прокачки — 65 млрд м куб газа в первый год и 40 млрд м куб на следующие 4 года. Контракт рассчитан на пять лет с возможностью продления с такими же условиями еще на десять.