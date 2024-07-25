По словам Геннадия Рябцева, отключения будут продолжаться максимум до 12 часов в сутки.

Ближайшей зимой украинцам не стоит ожидать апокалиптических картин по поставкам электроэнергии. Такой прогноз сделал эксперт по энегретическим вопросам Геннадий Рябцев, сообщает РБК-Украина.

По его словам, отключения будут продолжаться максимум до 12 часов в сутки.

"Если ДТЭК сможет восстановить 60%, это будет большим достижением. Но есть еще станции "Центрэнерго" и "Укргидроэнерго", а они не могут дать похожих гарантий. Поэтому в отопительный сезон Украина все равно войдет с существенным дефицитом", - говорит специалист. Видео дня

Рябцев отметил, что из 9 ГВт разрушенной генерации на ДТЭК приходится от 5 до 6 ГВт - то есть восстановление 60% "вернет" около 3 ГВт. В связи с этим Украина выйдет примерно на нехватку 4-5 ГВт. Таким образом, графики отключений будут вводиться в три-четыре очереди.

"Реальные прогнозы показывают, что мы будем иногда по 8, иногда по 12 часов в сутки без света. Ни о каких апокалиптических картинах речь не идет. Даже с учетом проблем, которые могут добавить российские обстрелы. Все это реалистичный сценарий на отопительный сезон", - подчеркнул эксперт.

Отключения света в Украине - прогнозы на зиму

Министр энергетики Герман Галущенко рассказал, чего ожидать от зимы в контексте отключений электроэнергии. По его словам, ключевым вопросом для успешного прохождения зимнего периода является усиление противовоздушной обороны.

Как сказал чиновник, "все видели как мы стабильно прошли прошлый год, я уверен, что мы победим и этот сезон".

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