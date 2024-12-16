В "Укрэнерго" поделились данными о ситуации с энергосистемой и отключении света 17 декабря этого года.

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила, что завтра, 17 декабря, применение мер ограничения потребления электроенергии не прогнозируется.

"В случае изменения ситуации - об этом будет сообщено дополнительно. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно. Не включайте несколько мощных электроприборов одновременно в период с 8:00 до 22:00", - говорится в сообщении компании.

Отключение света в Украине

С 16 декабря по всей Украине обновили принципы применения графиков почасовых отключений для населения. В "Укрэнерго" объяснили, что они предназначены для более равномерного распределения ограничений между областями. Отныне для бытовых потребителей каждая очередь ГПВ будет дополнительно разделена на две подочереди: "Например, если обесточивание одной очереди много - диспетчером может быть отдана командная на обесточивание 0,5 очереди, или 2,5 очереди - если 2 очередей мало"

Видео дня

Унифицированные графики должны предоставить каждой группе потребителей, которую определяет оператор системы распределения (облэнерго), четкое время применения ограничений, с учетом максимально справедливого распределения по критериям день/ночь, будни/выходные.

Вас также могут заинтересовать новости: