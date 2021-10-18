Европейским компаниям принадлежит 10-15% из 18,7 млрд куб.м газа.

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко рассказал, сколько на самом деле в газовых хранилищах газа принадлежит Украине.

"Да, в наших подземных хранилищах хранят газ европейские компании. Потому что они верят Украине и не верят российской пропаганде. Но эти объемы составляют 10-15% от общих. И европейские компании могут продавать этот газ в Украине, если на него будет спрос по текущей рыночной цене", - написал он на своей странице в Facebook.

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"Но даже если его увезут, то ничего критического не произойдет, у нас останется достаточно газа", - заверил Витренко.

Запасы газа в хранилищах:

В Минэнерго к отопительному сезону 2021-2022 года планировали накопить в подземных газохранилищах 19-20 млрд кубометров газа.

Ранее в "Нафтогазе Украины" заявляли, что запасов газа в подземных хранилищах в объеме 19 млрд кубометров, которые планируют накопить перед началом зимнего периода, хватит для стабильного прохождения отопительного сезона даже при условии вероятных дополнительных потребностей тепловых электростанций, которые столкнулись с проблемой недостаточных запасов угля на складах.

Отопительный сезон в Украине обычно начинается во второй половине октября.

В середине октября 2020 года запасы газа в подземных хранилищах составляли 28,4 млрд кубометров.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) на 17 октября составляли 18,66 млрд куб.м, что почти на 34% меньше прошлогодних показателей.

Ежедневно осуществляется отбор газа из хранилищ в объеме 16-17 млн куб.м в сутки.

В то же время, согласно данным "Укртрансгаза", закачка в газовые хранилища прекращена с 4 октября. Компания намеревалась возобновить заполнение ПХГ при условии нормализации погодных условий, но по состоянию на 18 октября закачка не возобновилась.

18 октября 2021 года в Украине остановили закачку газа в хранилища.

Автор: Анна Бредихина