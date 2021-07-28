Нынешний глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что 50 млрд грн, о которых писали СМИ, что ради доступа к ним правительство заменило на этом посту предыдущего руководителя Андрея Коболева, – идут на покупку газа на зиму.

Об этом он сказал в интервью агентству "РБК-Украина", пишет сайт "Гордон".

"Как я уже сказал, эти деньги – выручка от продажи газа, купленного за кредиты, которые надо отдавать. Сейчас НАК тратит этот ресурс на покупку газа на зиму. Его нужно будет продать с прибылью, чтобы погасить эти кредиты и оплатить проценты по ним. Закупка газа на зимний период – приоритет и для НАК, и для правительства, и для президента. Так что спекуляции на тему передачи этих денег на большие или маленькие сроки – это скорее талант актеров погорелого театра делать из себя жертву, которая нуждается в защите из-за нападок плохих людей", – заявил он.

Витренко добавил, что информацию о якобы увольнении Коболева ради доступа к этим деньгам он считает провокацией.

"К сожалению, некоторые представители международных партнеров и гражданские активисты считают украинское государство настолько коррумпированным, что поддались на эту провокацию. Но ведь в такой логике получает одобрение подход, когда менеджмент государственной, подчеркиваю, компании скрывает ресурсы от государства и тратит их без решения правительства, причем еще и неэффективно. Те, кто искренне хочет бороться с коррупцией, должны поддерживать прозрачность, подотчетность и развитие рыночных институций, а не нанесение вреда государству", – сказал глава НАК "Нафтогаз".

Ранее о том, что 50 млрд грн – это причина увольнения главы НАК "Нафтогаз України" и назначения на эту должность Юрия Витренко, писало агентство ZN.UA. "Эти 50 млрд НАК перечислила в резервы на случай, если должники с ней не рассчитаются. По информации от источника ZN.UA, Банковая хотела, забрав эти средства у НАК, спустить все на "Большое строительство", "подогрев" всех, кто с этой инфраструктурной аферы питается", – утверждала автор статьи Юлия Самаева.

Автор: Иван Бойко