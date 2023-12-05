Накануне на СОР28 компании ДТЭК и Vestas подписали Меморандум о взаимопонимании по завершению строительства крупнейшей в Восточной Европе ветряной электростанции – проекта, который поддерживают Европейская комиссия и правительства Украины и Дании.

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко встретился с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и руководительницей генерального директората по энергетике Еврокомиссии Дитте Юул Йоргенсен на климатическом саммите COP28.

"Обсудили ключевую роль, которую Украина может сыграть в повестке дня ЕС - GreenEnergy и ускоренную интеграцию украинской энергетической системы с европейской", - отметил Тимченко на своей странице в Linkendin.

Накануне на СОР28 компании ДТЭК и Vestas подписали Меморандум о взаимопонимании по завершению строительства крупнейшей в Восточной Европе ветряной электростанции – проекта, который поддерживают Европейская комиссия и правительства Украины и Дании.

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Установленная мощность Тилигульской ВЭС составит 500 МВт, общий объем инвестиций в проект превысит 650 млн евро.

Станция будет работать полностью в конкурентных условиях, без действия "зеленого тарифа" (государственной поддержки).

ДТЭК готов начать строительство второй очереди ВЭС во 2 квартале 2024 года, а закончить в конце 2025 года. Постепенное подключение к сети смонтированных ветротурбин ожидается с конца 2024 года.

Как отмечалось в сообщении компании, проект Тилигульской ВЭС разработан в соответствии с утвержденной акционером ДТЭК Ринатом Ахметовым долгосрочной стратегией компании по достижению углеродной нейтральности и интеграции в единый энергетический рынок стран Европейского Союза.