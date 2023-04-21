Эти направления включают восстановление, децентрализацию и интеграцию энергосистемы с ЕС, а также развитие "зеленой" энергетики.

Основными направлениями в развитии энергосистемы Украины является ее восстановление, децентрализация и дальнейшая интеграция с энергосистемой ЕС, а также развитие "зеленой" энергетики.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства. По его словам, начинается масштабная кампания по строительству, реконструкции и защите энергосистемы.

"Это касается как генерации, так и распределения. Восстановление будет сразу с модернизацией. Привлекаем ресурсы и экспертизу от партнеров. Вице-премьер-министр по восстановлению и министр энергетики вскоре представят детальный план, как именно будет проходить это восстановление, восстановление и защита", - заявил Шмыгаль.

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По его словам, следующее важное направление - развитие децентрализации энергосистемы. Планируется разветвление малой генерации - газотурбинных и газопоршневых установок, которые менее уязвимы к вражеским атакам.

"Внедрение установок хранения энергии, которые накапливают ее. Элементом децентрализации будет поощрение украинцев к установке солнечных панелей вместе с индивидуальными установками хранения энергии. Будем использовать технологии микросетей и умных сетей. Это позволит лучше контролировать загрузку энергосистемы и эффективнее отвечать на вызовы", - продолжил Шмыгаль.

Третье направление, добавил он, продолжение интеграции украинской энергосистемы с европейской. Премьер-министр напомнил, что украинская энергосистема уже является частью европейской, но до полной интеграции нужно еще провести необходимую работу.

"Во-первых, внедрение директив ЕС. Во-вторых, рыночные механизмы, которые обеспечивают прозрачность и справедливый подход. В-третьих, увеличение физических возможностей для экспорта и импорта электроэнергии со странами ЕС. Имеем колоссальный потенциал в этой сфере. Энергетика станет одним из драйверов для будущего восстановления и роста украинской экономики", - отметил он.

Четвертое направление, продолжил он, развитие "зеленой" энергетики. По словам Шмыгаля, Украина будет частью ЕС, а значит и частью Европейского зеленого курса.

"Продолжим умные подходы для стимулирования и поддержки зеленой генерации. Аукционы, сертификаты происхождения и другие инструменты для того, чтобы в Украине росла доля зеленой генерации", - добавил он.

Отдельная задача, подчеркнул он, это подготовка к осенне-зимнему периоду.

"Готовимся к разным сценариям. Ремонтируем поврежденное. Строим новое. Накапливаем энергоресурсы. Мобилизируем помощь от международных партнеров для всех этих целей", - подытожил Шмыгаль.

Энергосистема Украины - новости

Как сообщал УНИАН, Украине нужно более 1 миллиард долларов на срочное восстановление энергосистемы к зиме. По словам главы Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса, ущерб, нанесенный энергосистеме Украины ударами российских ракет и дронов, оценивается в миллиарды долларов.

Ранее в Минэнерго сообщали, что из-за ракетных атак было повреждено 50% энергосистемы Украины. В частности, 24 объекта генерации - это тепловые электростанции, теплоцентрали гидро- и гидроаккумулирующие станции, около половины подстанций системы передачи и 43% магистральных сетей.

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