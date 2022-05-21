Финляндия, Болгария и Польша отказались платить за газ в рублях, из-за чего поставки российского газа в эти страны были прекращены

Германия и Италия разрешили своим компаниям открывать счета в рублях, чтобы продолжать покупать российский газ без нарушения санкций против РФ. Страны сделали такое объявление после переговоров с Европейским союзом.

Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

"Дебаты по поводу требования России о том, чтобы иностранные покупатели платили за газ в рублях, стали испытанием решимости европейских правительств занять жесткую позицию в отношении Москвы в связи с войной в Украине", - отмечает издание.

Финляндия, Болгария и Польша отказались платить за газ в рублях, из-за чего поставки российского газа в эти страны были прекращены. Однако не все государства готовы отказываться от газа из РФ.

По данным двух источников издания, правительство Германии после общения с Европейской комиссией сообщило немецким импортерам, что они могут открывать счета в рублях для оплаты российского газа без нарушения санкций, если платежи, которые они осуществляют в Газпромбанк, осуществляются не в российской валюте.

"Источники сообщили, что Германия, которая является крупнейшим импортером российского газа в регионе, последовательно действовала по этому вопросу в тесной координации с ЕС", - добавили в Reuters.

Правительство Италии, сообщает издание, также якобы поговорило с Европейской комиссией. Там оно получило разъяснения относительно того, как покупать российский газ на законных основаниях.

"Это произошло до того, как итальянская энергетическая компания Eni заявила во вторник, что начала процедуру открытия двух счетов, одного в евро и одного в рублях", - передает слова источника Reuters.

На прошлой неделе премьер-министр Италии Марио Драги заявлял, что вопрос законности оплаты газа в рублях является "серой зоной". Комментировать информацию о том, что его страна все же может открывать счета в российской валюте, он отказался.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Еврокомиссия объяснила, при каких условиях покупка газа из РФ за рубли противоречит санкциям.

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