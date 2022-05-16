Правительство Германии откажется от импорта российской нефти до конца года, даже если не удастся договориться об эмбарго на уровне Евросоюза.

Европейский Союз может ввести эмбарго на российскую нефть в последующие несколько дней, предполагает министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Такое ее заявление цитирует Bloomberg. По данным издания, такое заявление Бербок сделала в Берлине, куда приехала на встречу министров иностранных дел ЕС.

"Я вполне уверена, что мы придем к выводу (относительно нефтяного эмбарго – ред.) в ближайшие дни", – сказала она.

Ранее Bloomberg сообщал, что правительство Германии откажется от импорта российской нефти до конца года, даже если не удастся договориться об эмбарго на уровне Евросоюза.

Накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Германия еще два месяца назад называла невозможным нефтяное эмбарго против России, тогда как сейчас является одной из "ведущих держав, которые действительно проталкивают нефтяное эмбарго".

Министерство экономики Германии утверждает, что зависимость от российской нефти снизилась с 35% до 12% с начала масштабного вторжения России в Украину.

Евросоюз пока откладывает введение эмбарго на российскую нефть из-за позиции Венгрии. Для одобрения шестого пакета санкций его должны поддержать все страны ЕС. Венгрия заявила, что не одобрит его, потому что очень зависит от российской нефти. Вопрос 16 мая обсудят министры иностранных дел стран ЕС.

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