Выплаты должны быть в валюте, предусмотренной договором.

Страны Европейского Союза должны платить за российский газ в соответствии с условиями, которые предусмотрены в договорах с "Газпромом". То есть расчеты нужно проводить в валюте, обозначенной в условиях соглашения. Остальное будет считаться нарушением санкций против РФ.

Такой комментарий дал представитель Еврокомиссии Эрик Мамер западным СМИ.

Журналисты спросили, какое пространство для маневра есть у стран Евросоюза касательно требования России рассчитываться с "Газпромом" в рублях.

На это Мамер ответил: "Все, что выходит за рамки того, что открывается счет в валюте, указанной в контракте, в "Газпромбанке", производится оплата на этот счет и это считается финализацией оплаты — противоречит санкциям… Компании должны платить в валюте, предусмотренной контрактом. Остальное будет нарушением санкций. Если есть контракт с "Газпромом" в евро, а вы получаете счет в рублях и оплачиваете в рублях — это противоречит контракту".

Напомним, по данным Bloomberg, ЕС готов предложить своим импортерам газа решение в обход санкций для расчетов за российский газ в рублях. В конце апреля журналисты портала сообщали, что десять европейских компаний открыли рублевые счета в "Газпромбанке". А в первой половине мая это число удвоилось.

Как передают СМИ, по состоянию на 27 апреля четыре покупателя газа из Европы провели оплаты в рублях. Среди них, по словам премьер-министра Италии Марио Драги, есть крупнейший импортер из Германии.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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