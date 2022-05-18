Антониу Гутерриш назвал ископаемое топливо экологическим и экономическим тупиком.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш представил план перехода мирового сообщества на возобновляемые источники энергии. Война в Украине стала одним из толчков к этому решению.

Перечень шагов, которые предложил генсек, опубликовало издание CNN.

Гутерриш назвал полученные данные о состоянии климата "удручающим перечнем неудач человечества в борьбе с климатическими нарушениями".

"Глобальная энергетическая система разрушена и все ближе подводит нас к климатической катастрофе. Ископаемое топливо — это тупик — экологический и экономический", — заявил Гуттериш.

Генсек назвал войну в Украине и рост цен на энергетическую продукцию на ее фоне еще одним тревожным сигналом. Единственный выход, по мнению генерального секретаря — положить конец загрязнению планеты ископаемым топливом и ускорить переход на возобновляемые источники энергии. Гутерриш добавил, что "время на исходе".

Что предусматривает план Гутерриша

Технологии возобновляемых источников энергии, такие как аккумуляторные батареи, должны рассматриваться в качестве "важнейших и свободно доступных глобальных общественных благ". Генсек призвал к созданию глобальной коалиции по аккумуляторным батареям для ускорения и внедрения инноваций. Она должна продвигаться правительствами и объединить технологические компании, производителей и финансистов.

Обеспечить, расширить и диверсифицировать поставки важнейших компонентов и сырья для технологий возобновляемой энергетики.

Правительства должны создать рамки и реформировать бюрократию, чтобы уравнять условия для возобновляемых источников энергии.

Правительства должны перенести субсидии с ископаемых видов топлива на защиту бедных и наиболее уязвимых людей и сообществ.

Частные и государственные инвестиции в возобновляемые источники энергии должны утроиться и составить не менее 4 триллионов долларов в год.

Напомним, сейчас в ЕС обсуждается шестой пакет санкций против России, в котором хотят ввести поэтапный запрет на покупку нефти из РФ. Однако отдельные страны, в особенности Венгрия, противятся этому. Тем временем Путин шантажирует Европу газом, требуя оплату в рублях. И по данным Bloomberg, ЕС близок к тому, чтобы принять условия российского президента.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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