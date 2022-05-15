В самой Еврокомиссии отказалась комментировать обновленную инструкцию по оплате за российский газ в рублях в обход санкций.

Европейский Союз намерен предложить своим импортерам газа решение, которое позволит обойти санкции при покупке голубого топлива из России и удовлетворит шантаж Путина об оплате за него в российских рублях.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.

В новых рекомендациях по расчетам за газ Европейская комиссия планирует отметить, что компании должны четко заявить, что они считают свои обязательства выполненными после уплаты в евро или долларах в соответствии с существующими контрактами.

Представители ЕС на закрытом заседании в пятницу сообщили правительствам, что обновленные инструкции не мешают компаниям открывать счета в "Газпромбанке" в евро или долларах и позволят им покупать газ не нарушая санкций ЕС, введенных после вторжения России в Украину.

Впрочем, исполнительный орган ЕС не сказал, нарушает ли санкции ЕС открытие счета также в российских рублях. Ранее чиновники в устной форме указывали, что открытие такого счета нарушит санкции. По словам источников Bloomberg, обновленные инструкции, представленные государствам-членам, не учитывают этого конкретного вопроса.

Другим ключевым моментом в инструкции является то, что после того, как европейские компании осуществляют платеж в евро или долларах и объявляют свои обязательства выполненными, от них не должно требоваться никаких дальнейших действий в отношении платежа с российской стороны.

Отмечается, что на заседании мнения представителей правительств также разделились. В то время как Германия, Венгрия, Италия и Франция в целом одобрили план Еврокомиссии, Польша заявила об отсутствии юридической четкости и призвала обсудить этот вопрос послами ЕС. Других смутило отсутствием конкретных инструкций по открытию счетов в рублях.

Германия заявила на встрече, что проконсультировалась со своими компаниями относительно предложения и получила положительные отзывы. Она также пыталась уточнить рекомендации, пояснив, что санкции ЕС не запрещают открывать несколько счетов в Газпромбанке.

Отмечается, что окончательную ответственность за выполнение санкций ЕС несут каждая страна в отдельности, но Еврокомиссия предоставляет юридические указания по их выполнению.

В самой Еврокомиссии отказалась комментировать обновленную инструкцию.

Как сообщал УНИАН, в конце марта президент РФ Владимир Путин издал приказ об оплате за российский газ в рублях вместо евро. Тогда руководство ЕС заявило, что не будет выполнять это требование.

26 апреля Россия остановила поставки газа в Польшу и Болгарию.

27 апреля издание Bloomberg ссылаясь на источник, близкий к российскому газовому монополисту "Газпром", сообщило, что четыре европейские покупатели газа уже заплатили за голубое топливо в рублях, как того требовал Путин. Также 10 европейских компаний уже открыли счета в "Газпромбанке", необходимые для удовлетворения платежных требований России. Но Bloomberg не привел данные по европейским компаниям и странам.

28 апреля газета Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщила, что четыре энергокомпании ЕС готовы платить Кремлю за газ в рублях. В тот же день в ЕС подчеркнули, что оплата российского газа в рублях будет нарушением санкций.

По новому механизму, европейские компании будут продолжать платить за импорт газа на открытые в "Газпромбанке" счета в евро или долларах. Российский банк, который до сих пор не находится под санкциями ЕС, затем автоматически будет конвертировать эти средства в рубли на втором счете, открытом на имя компаний. Эта автоматическая конвертация не будет привлекать Центральный банк России, который находится под санкциями ЕС.

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