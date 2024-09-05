Людям в высотных домах надо беспокоиться об обеспечении резервного питания насосов во время отключений электроэнергии.

Водоснабжение и отопление в городах будет функционировать зимой даже во время длительных отключений электроэнергии, но в целом ситуация со "светом" будет очень сложной. Об этом в интервью УНИАН рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

"Критическая инфраструктура будет запитана. То есть водоснабжение и отопление будет функционировать. Я вижу внимание, которое этому уделяется", - сказал он.

По его словам, городские администрации крупных городов действительно много делают, чтобы обеспечить энергоснабжение для критической инфраструктуры.

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"Городские власти понимают риски и делают очень много. Я уверен, что критическая инфраструктура зиму выдержит", - добавил эксперт.

При этом Харченко отметил, что жителям многоэтажек стоит позаботиться об источнике резервного питания насосов в самом доме во время отключений. По его словам, центральная система водоснабжения обеспечит циркуляцию воды только до "условно 5-го этажа". Чтобы поднять ее на более высокие этажи, в многоэтажках стоят отдельные насосы. Именно их предстоит заживить жителям уже самостоятельно.

"В большинстве домов в технических или подвальных помещениях стоят соответствующие насосы, которые отвечают за то, чтобы по дому шел оборот воды. Они не какие-то супер мощные. Обычно им достаточно 3-4 кВт, не более того. Поэтому это относительно небольшой генератор, который мог бы существенно улучшить людям прохождение зимы", - пояснил он.

Что будет со светом зимой

5 сентября Центр противодействия дезинформации опубликовал два вероятных сценария ситуации со светом в Украине в зимний период. По оптимистическому прогнозу отключения электроэнергии будут длиться до 12 часов в сутки.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщил УНИАН, что если осенью ограничения электроэнергии будут минимальны, то зимой из-за недостатка генерационных мощностей могут быть серьезные ограничения.

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