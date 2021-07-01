Договор подписан на 5 лет.

Оператор нефтетранспортной системы Украины госкомпания "Укртранснафта" подписала с Агентством по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) договор на управление украинской частью нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" сроком на 5 лет.

Об этом сообщила пресс-служба "Укртранснафты".

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Согласно условиям договора "Укртранснафта" имеет права и обязанности относительно осуществления хозяйственной деятельности по транспортировке, хранению, перевалке на автомобильный и железнодорожный транспорт нефтепродуктов. Также компания обязуется в течение 5 лет обеспечивать не менее 1,1 млн грн ежемесячного дохода государству от управления нефтепродуктопроводом.

Отмечается, что "Укртранснафта" планирует в ближайшее время получить все предусмотренные законодательством Украины разрешения, согласования, свидетельства, лицензии и другие документы, необходимые для начала эксплуатации и надлежащего управления нефтепродуктопроводом.

В компании напомнили, что "Укртранснафта" приняла на временное хранение объекты части магистрального нефтепродуктопровода "Самара — Западное направление" в феврале 2021 года. Компания за свой счет обеспечивает охрану и содержание в надлежащем состоянии объектов нефтепродуктопровода, расположенных на территории Украины.

Для управления нефтепродуктопроводом "Укртранснафта" создала в своей организационной структуре отдельный департамент. В его состав вошли работники "Укртранснафты" и "Прикарпатзападтранс" — ведущие специалисты по транспортировке нефтепродуктов по магистральным трубопроводам. Новый департамент подотчетен генеральному директору "Укртранснафты" Николаю Гавриленко.

Нефтепродуктопровод "Самара-Западное направление"

Высший антикоррупционный суд наложил арест на часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" и передал его в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

19 февраля Совет национальной безопасности и обороны принял решение о неотложных мерах для возвращения украинскому народу государственного имущества, а именно части нефтепродуктопроводов общей протяженностью 1433 км, проходящих по территории Украины.

Правоохранительным органам поставлена задача выяснить обстоятельства, при которых государственная собственность оказалась в частных руках.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о неотложных мерах по национализации части нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", которым до этого управляла компания "Прикарпатзападтранс", которую связывают с Виктором Медведчуком.

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Автор: Игорь Орел