Долгосрочный договор "Газпрома" с Польшей на транзит газа закончился в 2020 году.

Российский "Газпром" на дополнительной ночной сессии 28 декабря отказался бронировать мощности польского участка трубопровода "Ямал-Европа".

Это следует из материалов данные газотранспортного оператора Gascade.

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Компания не бронирует мощности газопровода уже восьмой день подряд.

По газопроводу "Ямал-Европа" российский газ доставляется в Западную Европу, однако сейчас газ идет по реверсу в Польшу.

"Газпром" и транзит газа через Польшу:

Долгосрочный договор "Газпрома" с Польшей на транзит газа закончился в 2020 году. С тех пор мощности отрезка распределяются на аукционах.

Сейчас трубопровод перешел в реверсный режим, по нему газ качается из Германии в Польшу. "Газпром" перешел на посуточное бронирование мощностей магистрали, хотя до этого выкупал их на месяц.

Цена на газ: