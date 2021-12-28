Российский "Газпром" на дополнительной ночной сессии 28 декабря отказался бронировать мощности польского участка трубопровода "Ямал-Европа".
Это следует из материалов данные газотранспортного оператора Gascade.
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Компания не бронирует мощности газопровода уже восьмой день подряд.
По газопроводу "Ямал-Европа" российский газ доставляется в Западную Европу, однако сейчас газ идет по реверсу в Польшу.
"Газпром" и транзит газа через Польшу:
Долгосрочный договор "Газпрома" с Польшей на транзит газа закончился в 2020 году. С тех пор мощности отрезка распределяются на аукционах.
Сейчас трубопровод перешел в реверсный режим, по нему газ качается из Германии в Польшу. "Газпром" перешел на посуточное бронирование мощностей магистрали, хотя до этого выкупал их на месяц.
Цена на газ:
- Цены на газ в Украине коррелируют с ценами на европейских хабах, поскольку наша страна - интегрированная часть европейского газового рынка с 2015 года и импортирует из Европы около 30% от общего объема потребления голубого топлива.
- По состоянию на 14 декабря 2021 года цены на газ в Европе повысились до новой рекордной отметки.
- 15 декабря спотовые цены на газ в Европе на январь превысили 1,5 тыс. долларов за тысячу кубометров, ежедневно возрастая на 7%.
- 16 декабря 2021 года стоимость газа в Европе превысила 1700 долларов за тысячу кубометров.
- По состоянию на 20 декабря спотовые цены на газ в Европе на январь выросли до 1,9 тыс. долларов за тысячу кубометров.
- 21 декабря 2021 года газ в Европе установил абсолютный ценовой рекорд, превысив 2 тыс. долларов.
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