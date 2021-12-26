Во время дополнительной сессии предложение на транзит осталось невостребованным.

Российский "Газпром" снова отказался бронировать на 26 декабря мощности газопровода "Ямал-Европа" для транзита газа через Польшу.

Об этом сообщает Reuters.

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Во время дополнительной сессии предложение на транзит осталось невостребованным.

Потоки в точке измерения на немецко-польской границе шли на восток в Польшу с часовым объемом около 1,2 млн кВтч-ч в воскресенье и, как ожидается, останутся на этом уровне в течение дня.

По газопроводу "Ямал-Европа" российский газ доставляется в Западную Европу, однако уже шестой день подряд газ идет по реверсу в Польшу.

Долгосрочный договор "Газпрома" с Польшей на транзит газа закончился в прошлом году. Сейчас трубопровод перешел в реверсный режим, по нему газ качается из Германии в Польшу.

Цена на газ: