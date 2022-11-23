Украинский маршрут является последним оставшимся трубопроводом, по которому российский газ доставляется в Западную Европу.

В тот момент, когда холодные зимние температуры заставят европейцев начать использовать свои запасы газа, "Газпром" угрожает сократить потоки газа, направляемые через Украину.

Об этом сообщает Bloomberg, отметив при этом, что сокращение потока может произойти уже на следующей неделе.

Как говорится в материале, украинский маршрут является последним оставшимся трубопроводом, по которому российский газ доставляется в Западную Европу, а трейдеры готовятся к тому, что потоки на этой линии также будут ограничены.

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"Газпром" предупредил, что с 28 ноября ограничит объемы транзита в соответствии с объемом газа, не дошедшим до молдавских потребителей. Маршрут также используется для дальнейших перевозок в Европу, но уже в значительно сниженном объеме.

В Европе есть опасения, что проблема с Молдовой может стать началом полного закрытия, поскольку споры по поводу договорных положений и регулирования были характерной чертой кризиса в экономических связях между Россией и Западом. Даже при более полных, чем обычно, запасах, обеспечивающих некоторый буфер, зима без российского газа станет проблемой для Европы.

Как говорится в материале, по подсчетам "Газпрома", на данный момент Украина накопила 52,52 млн кубометров газа, предназначенного для Молдовы, говорится в сообщении. Если эти дисбалансы сохранятся, "Газпром" начнет сокращать поставки в Украину с 10:00 28 ноября. В настоящее время "Газпром" отправляет в Европу около 43 млн кубометров газа в сутки через Украину.

Война в Украине и ситуация с газом в Молдове:

1 октября "Газпром" сократил поставки газа в Молдову на 30%. Тогда вице-премьер Андрей Спину заявил, что поставки сокращают из-за технических проблем, и Кишинев будет просить об увеличении поставок. Кроме того, он сообщил, что у Молдовы около 53,5 миллионов кубометров газа в подземных хранилищах Украины и Румынии.

3 ноября Молдова впервые импортировала газ по реверсной схеме. Компания Energocom купила 5,6 миллиона кубометров газа, импортировав его через точку подключения "Буднице" в Словакии.

22 ноября "Газпром" заявил, что якобы фиксирует оседание в Украине газа, который поставляется потребителям в Молдову и пригрозил сократить объемы поставок газа Кишиневу.

В свою очередь "Оператор ГТС Украины" опроверг обвинения в краже газа, который предназначен Молдове.

23 ноября в Молдове опровергли обвинения "Газпрома" в адрес Украины в краже газа.

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