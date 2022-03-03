Санкции призваны усилить давление на руководство России, чтобы прекратить нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.

Канада вводит санкции против десяти представителей российских нефтяных и газовых монополистов "Роснефть" и "Газпром".

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Канады в ответ на неспровоцированное и неоправданное выторжение России в Украину.

"Поддержка Канады для Украины и ее народа является непоколебимой. Мы продолжим отвечать на каждый акт агрессии руководства России мерами, разработанными ослабить его способность вести войну. Поскольку ужасные события в Украине продолжают разворачиваться на наших глазах, это понятно, что необходимо осуществить дополнительные меры. Лица, которые помогают и способствуют российской агрессии, понесут ответственность", - отметила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

В частности, новые меры вводят ограничения против 10 ключевых лиц из двух важных компаний в энергетическом секторе России, - "Роснефть" и "Газпром".

Эти меры призваны усилить давление на руководство России, чтобы прекратить нарушение суверенитета імтериторіальної целостности Украины.

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