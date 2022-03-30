Это касается транзита газа по газопроводу "Ямал – Европа" (идет через Беларусь и Польшу в Германию).

Поставки газа из РФ в Европу по газопроводу "Ямал – Европа" (идет через Беларусь и Польшу в Германию) в точке Мальнов (ФРГ) упали до нуля. Потоки по двум другим ключевым маршрутам "трубы" в целом оставались стабильными.

Об этом сообщает Reuters.

Потоки в восточном направлении в Польшу из Германии на пограничном пункте Мальнов последний раз составляли 1 451 155 кВтч/ч по состоянию на 11:00 по Гринвичу 29 марта, но с тех пор они упали до нуля. Но с тех пор прокачка газа упала до нуля, свидетельствуют данные оператора Gascade.

Поставки российского газа в Европу по трубопроводу "Северный поток-1" и через пункт Велке-Капушаны в целом оставались стабильными.

Через Украину транзит газа в Евросоюз осуществляется по крупной газовой "нити" Уренгой-Помары-Ужгород. Прокачка через этот газопровод, судя по информации Reuters, продолжается.

Газовый шантаж Европы

В Кремле заявили, что к 31 марта разработают практические механизмы, позволяющие иностранным компаниям платить за ее газ в рублях.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что в случае отказа ЕС, блок останутся без голубого топлива. Расчеты валютой засчитывать не будут, при этом европейские компании отказываются покупать рубли для покупки энергоресурсов.

"Так что, как только у нас будет окончательное решение, мы посмотрим, что можно сделать. Но, безусловно, мы не собираемся делать из этого благотворительность и бесплатно поставлять газ в Западную Европу... Нет оплаты, нет газа", – сказал Песков.

В то же время лидеры Евросоюза отклонили требование президента РФ платить за газ в рублях. Они также пообещали ответить главе Кремля.

"ЕС отреагирует на этот последний маневр России. Я бы не стал недооценивать возможности Германии и ЕС в целом в этом вопросе", – заявил премьер-министр Ирландии Майкл Мартин.

В свою очередь премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что это нарушение контракта. Соглашения будут считаться нарушенными, если Россия выполнит это условие, добавил он. По словам Андрея Пленковича, премьер-министра Хорватии, кому-либо в Европе будет очень трудно платить в рублях.

"Большинство соглашений и договоров абсолютно точно определяют валюту, в которой должен быть произведен платеж. Так обстоит дело сегодня, и мы будем следить за ситуацией", – заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Так же Шольц отметил, что в российском правительстве паника из-за того, что Евросоюз и другие страны быстро решили отказаться от импорта российской нефти, газа и угля. Такие решения имеют огромное значение для экономики страны-агрессора.

Справка УНИАН. Газопровод "Ямал-Европа" был введен в эксплуатацию в 1999 году. Он начинается в газотранспортном узле в Торжке Тверской области. Проходит через территорию России, Беларуси, Польши и Германии. Конечная западная точка – компрессорная станция Мальнов (в районе Франкфурта-на-Одере) вблизи немецко-польской границы, где он подключен к газопроводу JAGAL. Общая протяженность газопровода превышает 2000 км.

Стоит отметить, что Россия поставляет до 40% всего газа в ЕС. Это огромная доля на рынке, которую за несколько месяцев заменить невозможно. В России хорошо понимают – энергоресурсы и ядерное оружие – два инструмента для запугивания Евросоюза.

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