Нет оплаты - нет газа, заявил Песков

У Путина пригрозили перекрыть поставки газа, если Запад не будет платить за российское топливо в рублях.

Об этом в эфире американской телекомпании PBS заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Он заявил, что Москва не будет отправлять газ "бесплатно".

"Я не знаю, что произойдет, когда они отвергнут эту возможность. Как только мы узнаем об окончательном решении, мы изучим, что можно сделать. Однако, конечно, мы благотворительностью в этом плане не будем заниматься, отправлять газ Западной Европе бесплатно", - сказал он.

"Нет оплаты – нет газа", - предупредил Песков.

Накануне G7 официально заявила, что отказывается платить за поставку российского газа в рублях, поскольку это одностороннее решение Кремля и является очевидным нарушением заключенных договоров.

Как пояснила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, оплата за газ в такой валюте будет нарушением санкционного режима, который был введен против России за развязанную против Украины войну.

По мнению эксперта Вадима Денисенко, Путин таким решением не только укрепил рубль, но и скорректировал падение ВВП РФ. Единственный существенный удар, который по Кремлю может нанести Запад — это нефтяное эмбарго.

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