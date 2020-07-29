Кабмин утвердил требованиях к сжиженному газу в Украине

По словам премьера, это европейские подходы, которые защищают потребителей

Кабинет министров Украины утвердил технический регламент о требованиях к сжиженному газу для автомобильного транспорта, коммунально-бытового потребления и промышленных целей.

Соответствующее решение было принято на заседании сегодня, 29 июля.

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Что изменится

«Это проект, который касается сотен тысяч людей. Правительство устанавливает четкие характеристики, национальные стандарты. Потребители то ли автомобилисты, то ли промышленное предприятие, будут четко понимать, что именно они покупают, какого качества продукт, какие у него характеристики физические. Это европейские подходы, которые защищают потребителей», - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Согласно постановлению, документ вступит в силу через 6 месяцев после его опубликования.

«На протяжении шести месяцев со дня вступления в силу, допускается поступление на рынок сжиженного газа, который был введен в оборот до вступления в силу этого постановления и показатели которого не отвечают всем или отдельным требованиям технического регламента», - сказано в постановлении.

Хронология событий

«Нафтогаз Украины» с 1 января снизил минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 6,2% по сравнению с декабрем – до 5500 грн с 5861 грн за тыс. кубометров (без учета НДС и транспортных расходов), говорится в сообщении компании

В январе 2020 года Кабинет министров Украины ограничил цену на газ для населения и теплокоммунэнерго стоимостью топлива на нидерландском хабе.

17 июня 2020 года Кабинет Министров изменил условия определения цены сжиженного газа для населения. Постановление приводит механизм расчета стартовой цены на сжиженный газ, реализуемый на специализированных аукционах, в соответствие с Законом "О рынке природного газа". Отныне в формуле цены будет использоваться цена на природный газ для бытовых потребителей по состоянию на первое число месяца, в котором проводится специализированный аукцион.

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