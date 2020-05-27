Bloomberg: Поставки газа из России в Европу упали после обвала цен

Поставки российского природного газа в Европу резко упали не только из-за ценовых тенденций, а также потому, что уровень заполнения хранилищ выше среднего.

Поток газа из России через газопровод "Ямал-Европа", который пролегает через Беларусь и Польшу до немецкого города Маллнов, упал до нуля после резкого сокращения, которое началось в воскресенье. Поставки в Баумбартен в Австрии, который остается европейским узлом для российского газа, сократились на 25% от среднего показателя за 10 дней.

Как сообщает Bloomberg, в "Газпроме" заверили, что продолжают использовать ГТС "Ямал-Европа", а реальные объемы зависят от спроса со стороны клиентов. Операторы Gascade Gastransport GmbH и Gas Connect Austria GmbH не оповестили рынок о любых запланированных или внеплановых работах.

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"Такое значительное сокращение транзита газа главным образом продиктовано слабым спросом в Европе из-за теплой зимы, большими запасами газа в подземных хранилищах и искривлением потребностей из-за пандемии коронавируса", - считают в VTB Capital.

Европейский рынок газа следит за признаками, которые бы указывали на решение ключевых производителей вроде России и Норвегии начать сокращение поставок из-за беспрецедентного роста перенасыщения. Цены на крупнейшем в Европе рынке Dutch Title Transfer Facility обвалились до 3,365 евро за мегаватт-час на прошлой неделе или до 40,7 долларов за тысячу кубометров. Эти уровни говорят, что экономическая ситуация ухудшилась даже для таких дешевых производителей, как "Газпром".

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"Мы заметили, что в среднем "Газпром" платит примерно 47 долларов за тысячу кубометров транзита через все газопроводы кроме "Северного потока". Сюда входит ГТС Украины, где у российской компании есть обязательства "перекачивай или плати"", - отмечают VTB Capital.

Хранилища в Европе заняты газом примерно на 71%. Ожидается, что они будут полностью заполнены до июля. Поставки из Норвегии опустились ниже средних объемов за пять лет. Но теперь это вполне соответствует сезонной норме. Катар, который стал одним из крупнейших поставщиков сжиженного газа в Европе, уверяет, что не будет сокращать экспорт из-за перенасыщения и низких цен.

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