Из-за этого украинцам советуют уменьшать свое потребление в жаркие летние дни.

Этим летом энергосистема Украины впервые будет работать без крупнейшей атомной электростанции – Запорожской АЭС, из-за чего граждане должны сокращать свое потребление.

"Этим летом впервые за много лет Запорожская АЭС будет недоступна украинской энергосистеме из-за временной оккупации. А традиционные летние ремонты на электростанциях будут более масштабными: из-за российских атак повреждены все тепловые и гидроэлектростанции" - сообщает НЭК "Укрэнерго" в Телеграм-канале.

В компании объяснили, что соответственно Украина будет иметь меньше доступной мощности, чем обычно. Поэтому необходимо будет использовать все возможные резервы, чтобы стабильно пройти летний период.

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"Разумное потребление - это резерв, который доступен и нам. Для этого достаточно увеличить температуру кондиционера летом; закрывать двери и окна в помещениях, где он работает; не оставлять в розетке приборы, которыми вы не пользуетесь. И по возможности - выбирать энергоэффективную технику", - считают в "Укрэнерго".

Украинская энергетика

Как известно, Запорожская АЭС является крупнейшей АЭС в Европе, ее мощность – 6 тысяч МВт. До полномасштабной войны станция обеспечивала четверть произведенной электроэнергии в Украине. В марте 2022 года АЭС захватили российские оккупанты.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская власть уже начала подготовку энергетической системы страны до следующей зимы. На срочное восстановление энергосистемы до зимы требуется более 1 миллиарда долларов.

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