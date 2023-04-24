Зеленский провел специальное совещание, где обсуждался этот вопрос.

Украинские власти уже начали подготовку энергетической системы страны к следующей зиме.

В вечернем обращении 24 апреля президент Владимир Зеленский рассказал, что сегодня провел в Житомирской области Специальное координационное совещание. На ней поднимали вопрос о восстановлении области и всей энергосистемы Украины.

"Подробно рассмотрели безопасность, экономическую и социальную ситуацию в области. Есть решение, в частности по восстановлению энергетики после российских ударов. И уже готовим нашу энергетику к следующей зиме", - добавил украинский лидер.

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Состояние украинской энергетики

По мнению некоторых экспертов, россияне в следующий отопительный сезон могут снова попытаться погрузить Украину в темноту. Возможные ракетные атаки могут быть запланированы на октябрь и ноябрь 2023 года.

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что с октября 2022 года оккупанты ракетными ударами поразили 24 объекта генерации и половину трансформаторов. Теперь Украине нужно более 1 миллиарда долларов на срочное восстановление энергосистемы к зиме.

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