Именно в жаркий период наступает второй пик по потреблению электроэнергии, однако риск возвращения к массированным отключениям света минимален.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус в эфире информационного телемарафона рассказал о нагрузках и рисках для энергосистемы во время летнего периода.

Он отметил, что именно в жаркий период наступает второй пик по потреблению электроэнергии.

"То есть пик - это зима, особенно в морозные месяцы, а второй пик - жара, потому что тогда используется для охлаждения, в частности, кондиционеры. И действительно, у нас в июле-августе, возможно и во второй половине июня также ожидаются пиковые нагрузки", - пояснил Герус.

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Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ акцентировал, что риски для энергосистемы Украины по-прежнему сохраняются, потому что враг продолжает наносить массированные ракетные удары по территории страны.

"Но велик ли риск того, что будут массовые или постоянные отключения? Я думаю, что такой риск минимален. Потому что, разница между летним месяцем и тем же зимним, что у нас летом чуть ниже потребления, во-первых. А во-вторых, солнечный день длиннее, больше солнца и работает больше солнечная генерация – солнечные электростанции", - подчеркнул Герус.

Он добавил, что летом в течение дня потребление электроэнергии выше, но эти пики потребления сглаживаются благодаря работе солнечных электростанций.

"Остаются определенными проблемными периоды вечернего пика. Я бы его охарактеризовал с 19:00 до 22:00, может до 22:30. Потому что солнца в этот период уже нет, вечер и сумерки, люди возвращаются в дом включают всевозможные электроприборы и у нас есть определенное пиковое потребление. Поэтому, эти периоды летних месяцев у нас может определенная нагрузка и определенные сложности в несколько вечерних часов - с 7 вечера до 10-10:30 вечера" , - подчеркнул Герус.

Состояние украинской энергосистемы

В Минэнерго отметили, что на фоне убытков, которые Россия нанесла энергосистеме Украины, повышение тарифов на электроэнергию является неизбежным. Отдельно, тарифы на свет в Украине могут вырасти вдвое. В комиссии по регулированию энергетики объяснили, почему возможно увеличение стоимости электроэнергии.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская власть уже начала подготовку энергетической системы страны до следующей зимы.

В то же время эксперты советуют украинцам не продавать генераторы. Следующая зима будет также сложной из-за возможных ракетных обстрелов россиян.

В Минэнерго уточняли, что Украине нужно более 1 миллиарда долларов на срочное восстановление энергосистемы к зиме.

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