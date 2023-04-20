Общий ущерб, нанесенный энергосистеме Украины ударами российских ракет и дронов, оценивается в миллиарды долларов.

Украине нужно более 1 миллиарда долларов на срочное восстановление энергосистемы к зиме.

Об этом сказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус в эфире информационного телемарафона.

"До следующей зимы, не говоря уже о каком-то дальнейшем развитии, нам нужно более 1 миллиарда долларов на срочное восстановление энергосистемы. Ну, это минимум 40 миллиардов гривень", - отметил он.

Видео дня

Герус отметил, что ущерб, нанесенный энергосистеме Украины ударами российских ракет и дронов, оценивается в миллиарды долларов.

Энергосистема Украины

По данным Министерства обороны Украины, с октября 2022 года россияне совершили 15 массированных ракетных атак по территории Украины, только за этот период они запустили более 820 крылатых баллистических ракет.

В Минэнерго сообщали, что в целом повреждено было 50% энергосистемы: 24 объекта генерации – это тепловые электростанции, теплоцентрали гидро - и гидроаккумулирующие станции, около половины подстанций системы передачи и 43% магистральных сетей.

В процентном соотношении ударами оккупантов было поражено около 50% энергосистемы.

Из-за оккупации Запорожской атомной электростанции нашей энергосистеме недоступно около 44% атомной генерации.

Вопреки всем усилиям агрессора, Украина не только переживала отопительный сезон, но и начала отправлять электроэнегию на экспорт.

С 12 апреля 2023 года Украина экспортирует электроэнергию в Польшу и Молдову. 17 апреля 2023 года Украина начала экспорт электроэнергии в Словакию.

Вас также могут заинтересовать новости: